The Tomorrow Children verso il rilancio: non sarà più free-to-play

Sviluppato da Q-Games e pubblicato da Sony in esclusiva su PlayStation 4 nel 2016, The Tomorrow Children si è rivelato un titolo estremamente sfortunato. Nonostante il modello free-to-play e il costo d'ingresso azzerato, non ha soddisfatto le aspettative del colosso giapponese finendo per essere chiuso nel giro di un anno.

I ragazzi di Q-Games, tuttavia, non si sono mai arresi, e sul finire del 2021 hanno chiesto e ottenuto da Sony i diritti dell'IP a tema sovietico, che ora si appresta a tornare sul mercato in una forma del tutto nuova. Chiacchierando con GamesIndustry.biz, il capo di Q-Games Dylan Cuthbert si è detto pronto per rilanciare The Tomorrow Children rinunciando alla formula free-to-play originaria. "Ciò significa che il gioco può essere bilanciato molto meglio, poiché non dobbiamo provare a spillare qualche soldo ai giocatori in ogni occasione", ha confessato Cuthbert.

Il fondatore non si è fermato qui, aggiungendo: "Possiamo costruire il gioco in maniera appropriata, basata su normali - più normali, intendo - metodi di progressione. Ritengo che il problema fosse proprio il modello free-to-play. Le persone, specialmente all'epoca, non gradivano le microtransazioni. Ho visto molte persone commentare dicendo 'se il gioco richiedesse un acquisto unico, lo comprerei'. L'hanno detto un sacco di loro".

Nonostante non abbia rivelato una nuova data di lancio, Q-Games spera di riportare The Tomorrow Children sul mercato nel corso del 2022, inizialmente su PS4, la piattaforma originaria. Dopodiché, il team proverà a portarlo anche su altre console. Se volete saperne di più sul gioco, leggete la nostra recensione di Tomorrow Children.