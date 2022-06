The Tomorrow Children risorge dalle ceneri, annunciata la Phoenix Edition

Ve lo ricordate The Tomorrow Children? Annunciato nel 2014 in esclusiva per PS4, il gioco poi uscito nel 2016 passando però del tutto inosservato, tanto che i server hanno chiuso dopo (relativamente) poco tempo. Adesso però The Tomorrow Children ha la possibilità di riscattarsi e vivere una seconda giovinezza.

Nel 2021 Q-Games ha acquistato i diritti di The Tomorrow Children da Sony, lo studio con sede a Kyoto fondato da Dylan Cuthbert (ex membro di Argonaut celebre per aver lavorato su Star Fox e Star Fox 2) è pronto a rilanciare il progetto, The Tomorrow Children tornerà con una nuova edizione denominata Phoenix Edition, come a voler sottolineare la rinascita del progetto.

The Tomorrow Children Phoenix Edition uscirà quest'anno su PlayStation 4 presentando un comparto tecnico migliorato e nuovi contenuti, lo studio parla di "una esperienza di qualità premium" facendo intendere che il gioco verrà venduto a prezzo pieno o prezzo budget mentre tutte le microtransazioni sono state rimosse, The Tomorrow Children abbandona quindi la strada del free to play per diventare di fatto un gioco completo a pagamento.

Per il momento il lancio sembra essere confermato solamente su PlayStation 4 ma con Q-Games che dispone integralmente dei diritti di pubblicazione, il titolo potrebbe uscire anche su alte piattaforme.