The Touryst: l'avventura in voxel art sta per arrivare su PS4 e PS5

Dopo aver essere approdato su Nintendo Switch ed aver fatto capolino nel catalogo del Game Pass con il porting per PC, Xbox One e Series X/S, la piccola grande gemma in voxel art di Shin'en Multimedia The Touryst si appresta a sbarcare su PS4 e PS5.

L'annuncio ufficiale del porting PlayStation di The Touryst non è ancora giunto, ma in rete sono già disponibili sia il video di presentazione che, soprattutto, la scheda del gioco su PS Store.

Con l'ingresso dell'ormai ex esclusiva Switch nel negozio digitale di Sony, gli appassionati di avventure "vecchia scuola" su PS4 e PS5 possono immergersi nelle atmosfere delle Isole Monument e aiutare un attempato turista a partecipare alle tante attività del posto. Tra una festa in spiaggia e un tuffo nelle acque cristalline dell'arcipelago, il nostro alter-ego può scoprire i segreti che si celano dietro alle bizzarre strutture architettoniche del posto.

Nella cornice di un comparto grafico squisitamente ricreato con la tecnica del voxel art, il titolo offre molteplici puzzle ambientali che si appoggiano a un sistema di progressione degli equipaggiamenti e delle abilità che traggono ispirazione dalle avventure grafiche anni '90 e dai primissimi capitoli della serie di The Legend of Zelda.

La scheda di The Touryst su PlayStation Store ne fissa l'uscita su console Sony per il 9 settembre 2021: nel momento in cui scriviamo, la pagina del negozio digitale cita solamente la versione PS4, di conseguenza non sappiamo se sia prevista o meno una edizione appositamente ottimizzata per PlayStation 5 come avvenuto per la versione nextgen di The Touryst in 6K su Xbox Series X.