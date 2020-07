The Touryst: l'ex esclusiva Switch sbarca in 4K su PC, Xbox One e Game Pass

Dopo aver fatto innamorare Digital Foundry con la grafica di The Touryst su Switch, gli autori di Shin'en Multimedia si premurano di lanciare su PC, Xbox One e Game Pass la versione in "4K Ultra HD" della loro frizzante avventura in voxel art.

In questa sua nuova versione, l'ultima proprietà intellettuale degli sviluppatori di Art of Balance e Fast Racing Neo guadagna perciò il supporto alla risoluzione 4K su PC e Xbox One X, consentendo così agli appassionati del genere di apprezzare ulteriormente lo squisito comparto grafico e artistico di quello che, a detta del collettivo di DF, rappresenta un piccolo gioiello di design e di tecnica.

Nonostante i poco più di 550MB di spazio su disco richiesto per installare il titolo su PC e Xbox One, l'esperienza contenutistica di The Touryst, esattamente come avvenuto su Nintendo Switch, promette infatti di offrire molte ore di divertimento in un microcosmo squadrettato pieno di sorprese.

In mancanza di un video ufficiale di Shin'en Multimedia che celebri l'uscita di questo titolo su PC e Xbox One, con ingresso immediato nel catalogo di Xbox Game Pass su entrambe le piattaforme, vi lasciamo al video della versione Switch e alla nostra recensione di The Touryst curata da Stefano Calzati per accompagnarne l'approdo sulla console ibrida della casa di Kyoto.