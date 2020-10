The Touryst girerà in 6K su Xbox Series X e 4K su Series S

Nel corso di un'intervista concessa a WCCFtech da Manfred Linzner, l'amministratore delegato di Shin'en Multimedia ha confermato che è in lavorazione un update nextgen per The Touryst e che, grazie ad esso, la frizzante avventura in voxel art girerà in 6K su Xbox Series X e 4K su Xbox Series S.

Il CEO della software house tedesca guarda con estrema fiducia al futuro prospettato dalle console nextgen e, riferendosi espressamente all'hardware della nuova famiglia di piattaforme Xbox, ha precisato che "per noi quella GPU è davvero molto potente, quindi è stato facile migliorare la grafica di The Touryst per raggiungere quella che per noi è la perfezione. A seconda del contesto, eseguiremo il rendering a una risoluzione di 6K su Series X o di 4K di Series S, per poi effettuare il downsampling alla risoluzione di destinazione del proprio TV o monitor in modo da restituire un'immagine a schermo estremamente nitida e fluida".

A detta di Linzner, grazie alla potenza e all'architettura unificata di Xbox Series X e S "The Touryst sembrerà quasi un buon film in computer grafica, e questo verrà gestito senza antialiasing temporale, quindi ogni pixel che vedrete a schermo sarà fresco e unico, senza la presenza di artefatti. Per noi non ci sono limiti a quello che si può fare su Series X e S, penso che Series S vada più che bene a seconda di ciò di cui hai bisogno e a quello che desideri".

Oltre all'update nextgen che, presumibilmente, sarà offerto in via del tutto gratuita vista la presenza di The Touryst su Xbox Game Pass, il boss di Shin'en Multimedia prospetta anche l'arrivo di contenuti inediti o persino di un nuovo videogioco: "Penso che nessuno si aspettasse da noi qualcosa come The Touryst, ma dobbiamo sfidare noi stessi e non ripeterci, quindi aspettatevi l'inaspettato".