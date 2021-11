The Touryst su PC: l'avventura in voxel art sbarca su Steam a dicembre

Dopo aver fatto miracoli col Supersampling 8K di The Touryst su PS5, gli sviluppatori di Shin'en Multimedia riguadagnano i social per annunciare la data in cui sarà possibile acquistare su Steam la versione PC della loro frizzante avventura in voxel art.

L'ultima opera firmata dai talentuosi autori della software house tedesca ci porta nelle atmosfere delle Isole Monument per farci indossare la sgargiante camicia a fiori di un turista di mezza età: una volta giunto sul posto, il nostro attempato alter-ego dovrà fare appello a tutto il suo coraggio per esplorare i dungeon che imperlano il paesaggio.

La versione Steam di The Touryst sarà disponibile dal 10 dicembre e comprenderà tutti i contenuti delle edizioni già fruibili dall'utenza di Nintendo Switch, PlayStation, Xbox e PC (per il momento, solo su Microsoft Store), oltre al pacchetto completo degli aggiornamenti già lanciati in multipiattaforma e un update che introdurrà il supporto ai 240fps per chi possiede un monitor compatibile.

Se volete saperne di più su questa esperienza in voxel art ispirata alle avventure grafiche anni '90 e ai primissimi capitoli della serie di The Legend of Zelda, il nostro consiglio non può che essere quello di leggere la recensione di The Touryst per Switch che trovate su queste pagine.