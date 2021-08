The Touryst, il supersampling fa miracoli su PS5: 8K a 60fps o 4K a 120fps!

Dopo l'annuncio dell'arrivo su console PlayStation di The Touryst, i curatori dei social di Shin'en Multimedia confermano che la versione ottimizzata per PS5 dell'avventura in voxel art sfrutterà il supersampling della console Sony per far girare il titolo alla risoluzione di 8K.

Contestualmente alla presentazione della nuova versione di The Touryst che sarà disponibile dal 9 settembre, gli sviluppatori della software house tedesca hanno pubblicato un post su Twitter che contribuisce a fare luce sulle diverse opzioni grafiche accessibili su PS4 e PlayStation 5.

Oltre alla conferma della natura Cross-Buy del titolo (con update PS5 gratis per chi acquisterà la versione PS4 su PS Store), Shin'en specifica che su PlayStation 4 il platform adventure girerà alla risoluzione di 1080p con un framerate ancorato sui 60fps, mentre su PS5 sarà possibile scegliere tra due specifiche modalità grafiche.

Selezionando il primo setting nel menù iniziale del gioco sarà possibile eseguire The Touryst in 4K a 120fps, mentre impostando la seconda modalità grafica gli utenti della console nextgen di Sony potranno eseguire il gioco alla risoluzione 8K (in supersampling) con framerate "bloccato" sui 60fps. Nel post sui social della compagnia tedesca, però, non vengono forniti ulteriori dettagli sulla tecnica di supersampling adottata (se in checkerboard "classico" o con soluzioni più avanzate) o sulla risoluzione di partenza del motore di rendering nelle modalità 8K e 4K.

A chi ci segue, ricordiamo che The Touryst gira in 6K e 4K su Xbox Series X/S, ma adottando una tecnica che consiste nel renderizzare il gioco a una risoluzione 6K nativa (su Series X) per poi scalare in downsampling alla risoluzione di destinazione del proprio TV o monitor per restituire a schermo un'immagine più nitida e fluida.