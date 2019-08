The Touryst per Switch: Shin'en presenta la nuova avventura in voxel art alla Gamescom

Nel corso del Nintendo Indie World della Gamescom 2019, gli sviluppatori di Shin'en Multimedia presentano ufficialmente il progetto di The Touryst, un'ambiziosa avventura in voxel art che si rifà a capolavori come The Legend of Zelda e Minecraft.

Ambientato nella bucolica Monument Island, il titolo ci vedrà interpretare un turista particolarmente curioso che, tra un'attività e l'altra, dovrà risolvere gli enigmi che si celano dietro all'apparente spensieratezza del villaggio che domina l'isola.

I giocatori potranno visitare i negozi di questa splendida località di villeggiatura per acquisire tutta una serie di elementi di equipaggiamento che serviranno a sbloccare l'accesso alle aree più segrete dell'isola, come i dungeon sotterranei di diretta ispirazione zeldesca. Non mancheranno poi le attività "accessorie" come la pesca, lo snorkeling subacqueo o l'immancabile caccia al tesoro.

La commercializzazione di The Touryst è prevista per il mese di novembre su Nintendo Switch. Nell'attesa di capire se il titolo arriverà in esclusiva sulla console ibrida della casa di Kyoto o se è destinato ad approdare anche su PC, PS4 e Xbox One, vi rimandiamo alla visione dello splendido video di annuncio e delle prime immagini di gioco.