The Town of Light Deluxe Edition annunciato per Nintendo Switch

Dopo aver debuttato su PC, Playstation 4 e Xbox One , l'avventura horror psicologicasi appresta ad approdare anche susotto una nuova veste:, versione speciale che sarà lanciata nel corso della primavera.

The Town of Light: Deluxe Edition includerà tutti i contenuti presenti nelle versioni precedenti più una serie di documentari che amplieranno la storia dell'ospedale psichiatrico di Volterra e dei suoi pazienti. In apertura di notizia trovate il trailer di annuncio che vi anticipa alcune delle caratteristiche della produzione: il gioco è incentrato sulle malattie mentali e tratta temi forti come l'aborto, la lobotomia, l'elettroshock e lo stupro.

The Town of Light: Deluxe Edition arriverà su Switch durante la primavera, in formato fisico e digitale. Per saperne di più, rimandiamo alla nostra recensione.