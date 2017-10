The Untold Legacy, RPG Hak'n'Slash ispirato a Zelda, arriva su Kickstarter

La storia è ambientata a Loomia, una terra in cui una volta viveva una civiltà prosperosa protetta da un guerriero dotato di poteri incredibili in grado di influenzare persino le maglie del tempo. Al fine di riscrivere le pagine più oscure del passato di Loomia, egli decise di avventurarsi in territori misteriosi e pericolosi. Tuttavia, il guerriero e i suoi poteri caddero nelle mani di individui con un animo corrotto e avido. Fu allora che cominciarono le Time Wars, che spinsero il mondo nelle tenebre e il futuro di Loomia nell'incertezza. Il protagonista sarà l'unico bambino proveniente da un villaggio di montagna su cui è calata una maledizione. Esplorando le ambientazioni egli troverà dei messaggi nascosti e misteriosi, che preludono ad un imminente oscuro pericolo, qualcosa che potrebbe alterare per sempre la sua vita e quella dei suoi cari.

Per quanto riguarda il gameplay, il gioco offrirà missioni primarie e numerosissime quest secondarie, dungeons da visitare, puzzle da risolvere, alcuni anche piuttosto ostici. Il protagonista potrà inoltre esplorare le terre di Loomia in sella al proprio lupo. La crescita dell'eroe sarà progressiva e i suoi primi nemici saranno mosche e larve. Ad accompagnarci nell'avventura ci sarà Shieldpa, il nostro scudo parlante che ci offrirà consigli che ci permetteranno di superare le situazioni più complicate.

La colonna sonora sarà composta dal nostro connazionale Daniele Zandara, presso questo indirizzo potete ascoltarne una piccola anteprima. Una demo di The Untold Legacy è prevista nei primi mesi del 2018. Se il progetto ha suscitato la vostra attenzione, potete supportare la software house partecipando alla campagna Kickstarter: il team ha bisogno di 60.000 dollari per la versione PC, è inoltre prevista una edizione Nintendo Switch in caso di raggiungimento del primo stretch goal, fissato a 80.000 dollari.