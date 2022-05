The Valiant: l'action-RTS medievale di THQ Nordic si presenta in foto e video

Gli sviluppatori di Kite Games e le alte sfere del publisher THQ Nordic presentano The Valiant, un ambizioso action ruolistico ibridato agli strategici in tempo reale che sarà disponibile nel corso del 2022 su PC, PlayStation e Xbox.

Il titolo segue la storia dell'ex cavaliere crociato Teodorico di Achenburgo che, disilluso dalla crudeltà della guerra, deve mettersi alla ricerca dei pezzi mancanti della potentissima reliquia medievale della Verga di Aronne prima che il suo vecchio compagno d'armi, Ulrico di Grevel, se ne appropri per instaurare un nuovo regno del terrore in Europa e in Medio Oriente.

Sul fronte strettamente ludico, The Valiant offre agli appassionati del genere l'opportunità di immergersi in sfide RTS a squadre in una Campagna principale suddivisa in 15 missioni, ma con la possibilità di spezzare il ritmo delle battaglie singleplayer con delle schermaglie online.

Nel titolo trovano spazio tantissime armi e armature medievali, oltre a numerose abilità per il proprio eroe e le truppe schierate sul campo: non mancherà nemmeno una modalità cooperativa a 3 giocatori che darà modo agli utenti di affrontare orde di nemici e guadagnare esperienza per sbloccare abilità esclusive e personalizzazioni estetiche.

La commercializzazione di The Valiant è prevista nella seconda metà del 2022 su PC, PS4, Xbox One e in versione ottimizzata per PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Date un'occhiata al video e alle immagini di presentazione e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate dell'ultima fatica action-RTS di Kite Games e THQ Nordic.