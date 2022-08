The Valiant: la nuova crociata di Teodorico nel video gameplay del THQ Showcase

Gli sviluppatori di Kite Games colgono l'occasione offertagli dal THQ Nordic Showcase per mostrare delle scene di gameplay inedite di The Valiant, l'ambizioso strategico in tempo reale incentrato sulle gesta compiute nel tardo Medioevo dall'ex cavaliere crociato Teodorico di Achenburgo.

Il titolo ripercorre le gesta compiute da Teodorico e dai suoi sodali per entrare in possesso dei pezzi mancanti della Verga di Aronne, una potente reliquia medievale bramata anche dal crudele Ulrico di Grevel.

Come possiamo intuire ammirando le nuove scene ingame, nel corso dell'avventura potremo immergerci in sfide RTS a squadre all'interno di un contesto ludico in costante mutamento, con tante attività da svolgere sia da soli che nelle ambientazioni studiate per le schermaglie online.

La campagna principale di The Valiant proporrà 15 missioni "maggiori", alle quali andranno ad aggiungersi le sfide della modalità cooperativa a 3 giocatori e gli obiettivi secondari da completare per acquisire le armi, le armature e le abilità più avanzate per Teodorico e i cavalieri al seguito dell'eroe. Non mancherà poi un sistema di progressione basato sull'acquisizione di punti esperienza da poter spendere in un secondo momento per sbloccare ulteriori abilità esclusive e delle personalizzazioni estetiche.

Il video gameplay di The Valiant ci ricorda che il nuovo strategico ad ambientazione medievale di THQ Nordic e Kite Games sarà disponibile nei prossimi mesi su PC.