In the Valley of Gods di Campo Santo non è in sviluppo, i lavori non sono ancora ripresi

In the Valley of Gods è (era?) il nuovo progetto di Campo Santo, studio autore di Firewatch acquistato da Valve nel 2018. Il team al lavoro sul gioco è stato spostato su Half-Life Alyx e sta seguendo altri vari progetti della compagnia. Cosa ne sarà dunque di In the Valley of Gods?

Il gioco è stato annunciato nel 2017 ma da allora molte cose sono cambiate e con l'ingresso di Campo Santo nel roster di Valve i membri dello studio hanno lavorato su vari progetti interni, tra cui Half-Life Alyx, ed allo sviluppo e manutenzione di Steam.

Adesso che Half-Life Alyx è finalmente uscito, Campo Santo riprenderà in mano lo sviluppo del suo gioco originale? A questa domanda risponde Chris Remo, intervistato da PCGamesN: "al momento i lavori sono fermi, Valve è un posto con molti team e tanti progetti da portare avanti."

Non è chiaro se Campo Santo esista ancora come entità singola o se tutti i dipendenti dello studio siano stati accorpati nelle varie divisioni di Valve, lo stesso Chris Remo fa sapere di aver lavorato in questi mesi prima ad Underlords e successivamente ad Half-Life Alyx, non sappiamo se In the Valley of Gods vedrà mai la luce, allo stato attuale come detto non sembrano esserci piani per riprendere in mano il progetto.