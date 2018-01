The Vanishing of Ethan Carter arriva il 19 gennaio su Xbox One e Xbox One X

Su Xbox Store ha fatto la sua comparsa The Vanishing of Ethan Carter , titolo uscito a cavallo tra il 2014 e il 2015 su PlayStation 4 e PC. Il titolo disarà disponibile dalal prezzo di 19.99 euro, il preordine è già attivo sullo store.

Questa la descrizione riportata sulla pagina prodotto: "The Vanishing of Ethan Carter è un gioco in prima persona dalla ricca trama piena di mistero, incentrato sull'esplorazione e la scoperta. Nel gioco vesti i panni di Paul Prospero, un detective interessato di occultismo che riceve un'inquietante lettera da Ethan Carter. Sapendo che il ragazzo corre un grave pericolo, Paul arriva a casa di Ethan, a Red Creek Valley, dove le cose sono ancora peggiori di quanto pensasse. Ethan è scomparso subito dopo un brutale assassinio, che ben presto Paul scopre non essere l'unico caso di omicidio nel paese con risvolti interessanti.

Sull'onda del genere weird fiction e dei racconti del macabro dei primi del Novecento, The Vanishing of Ethan Carter vuole essere una nuova evoluzione dei giochi narrativi immersivi. Anche se il protagonista è un detective privato e le sfide all'intelletto del giocatore non mancano, The Vanishing of Ethan Carter è incentrato su atmosfere e stati d'animo e sull'essenziale umanità dei personaggi. Ma senza il tuo intervento, nessun mistero potrà essere svelato. Grazie all'abilità sovrannaturale di Paul, capace di comunicare con i defunti, e alle tue capacità di osservazione, scoprirai il mistero che ha lasciato dietro di sé una scia di cadaveri, l'origine di un'antica forza che si nasconde in Red Creek Valley e il destino di un ragazzo scomparso."

Secondo quanto riportato, The Vanishing of Ethan Carter sarà ottimizzato per Xbox One X con il supporto 4K e HDR, maggiori dettagli non sono noti al momento.