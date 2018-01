The Vanishing of Ethan Carter: Digital Foundry molto soddisfatta dalla versione Xbox One X

Con le versionidi The Vanishing of Ethan Carter disponibili dal 19 gennaio, Digital Foundry ha deciso di analizzare l'avventura disulle due piattaforme. Il verdetto è molto positivo, soprattutto per quanto riguarda la console premium.

Tanto per cominciare, la redazione inglese è rimasta impressionata dalla resa di The Vanishing of Ethan Carter su Xbox One X, console dove è possibile scegliere fra tre risoluzioni: 4K nativo (mantenendo una media superiore ai 30fps), 1440p e 1080p per privilegiare il frame-rate (in questo caso si viaggia sui 60fps fissi con qualche calo sporadico).

Come è facile immaginare, la qualità visiva del 4K nativo riesce a impressionare molto positivamente, grazie anche ai miglioramenti apportati al sistema di illuminazione. Su Xbox One standard si rimane sui 1080p/30fps, mantenendo comunque un impatto grafico ricco di dettagli, senza contare la possibilità di modificare il FOV su entrambe le piattaforme. In definitiva, considerando l'assenza del supporto a PS4 Pro, quella Xbox One X può considerarsi la versione console definitiva di The Vanishing of Ethan Carter.

