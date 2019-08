The Vanishing of Ethan Carter: svelata la data di uscita della versione Nintendo Switch

L'ottimo riscontro di pubblico e di critica ottenuto con The Vanishing of Ethan Carter spinge gli autori di The Astronauts ad annunciarne la trasposizione su Nintendo Switch, con una sorpresa. La nuova versione di questa iconica avventura narrativa, infatti, è già pronta e si appresta ad approdare sulla console ibrida.

La nuova versione console di The Vanishing of Ethan Carter farà il suo ingresso nella già ricca ludoteca di Switch a partire da giovedì 15 agosto. Il porting del titolo è stato curato da SPIN Software con il contributo e il supporto esterno del team di The Astronauts.

Stando agli autori capitanati da Adrian Chmielarz, il cambio di motore grafico con il passaggio all'ultima versione dell'Unreal Engine 4 (iniziato già con il porting PS4 del 2015) ha facilitato enormemente il lavoro di conversione compiuto da SPIN per dare all'utenza di Nintendo Switch la possibilità di giocare per la prima volta, o di riaffrontarne l'avventura in un nuovo contesto, uno degli esponenti più rappresentativi del genere.

Sotto il profilo strettamente contenutistico, il titolo offrirà la medesima esperienza del capolavoro originario e, di conseguenza, continuerà a gravitare attorno alla figura del detective Paul Prospero e alla sua ricerca di Ethan Carter, un giovane ragazzo di Red Creek Valley scomparso nel nulla dopo avergli scritto una lettera in cui affermava di essere in grave pericolo.