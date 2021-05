The Vanshee, il frenetico Action arriva dalla Corea del Sud: tutti i dettagli in video!

Cresce rapidamente il panorama della produzione videoludica sudcoreana, con le software house locali che sempre più spesso riescono a catturare con le proprie opere l'interesse del pubblico internazionale.

Tra gli ultimi arrivati ad aver beneficiato di questo trend, troviamo gli sviluppatori di Pixel Cruise, che hanno di recente presentato il primo trailer di The Vanshee. Frenetico Action online realizzato in Unreal Engine 4, la produzione raggiungerà il mercato - almeno ad ora - in esclusiva su PC, con un debutto in Early Access su Steam fissato per il 2021.



Caratterizzato da premesse di stampo post-apocalittico, The Vanshee vede l'umanità ormai sull'orlo dell'estinzione, con l'intero genere umano minacciato da una letale invasione aliena. L'unica via per la salvezza sembra fondere magia e tecnologia, per un connubio controllabile solamente da una figura protagonista di innumerevoli miti e leggende, indicata appunto con l'espressione "Vanshee".

Per presentarvi tutti i dettagli sulla produzione coreana, la Redazione di Everyeye ha realizzato una ricca video anteprima dedicata, in cui raccogliamo le informazioni legate a trama, ambientazione e dinamiche di gameplay del titolo Pixel Cruise. Come di consueto, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news, oltre che sulle pagine del Canale YouTube di Everyeye. Vi auguriamo una buona visione!