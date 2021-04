The Vanshee, reveal trailer: il frenetico Action coreano si presenta a ritmi metal

Si susseguono ormai a ritmo sempre più serrato gli annunci videoludici originatisi dalla Corea del Sud. Dal Paese asiatico, dopo il reveal di Project BBQ, arriva l'annuncio dell'intrigante The Vanshee.

Sviluppato dal team di Pixel Cruise ed edito sotto l'egida dell'etichetta di LINE Games, la nuova IP si è presentata al pubblico con lo spettacolare trailer che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Tra sonorità metal, combo devastanti e ritmo di gioco concitati, The Vanshee si struttura in un Action dalla natura online, al momento in arrivo in esclusiva su PC. Per poter dare un primo sguardo ravvicinato alla produzione non sarà necessario attendere troppo, con il lancio di un Early Access su Steam fissato per il 2021.



Plasmato con Unreal Engine 4, il mondo di The Vanshee si presenta al pubblico con un comparto grafico suggestivo. L'Action accompagna il giocatore in un lontano futuro devastato da una violenta invasione aliena. Con l'umanità sull'orlo dell'estinzione, l'unica speranza degli esseri umani sembra essere riposta nel mito che avvolge la figura del Vanshee, eroe destinato a padroneggiare sia la magia sia la tecnologia aliena, allo scopo di proteggere la civiltà umana. Privo di classi personaggio, il titolo Pixel Cruise consentirà ai giocatori di personalizzare il proprio stile di combattimento tramite un sistema di crafting e di potenziamento delle armi.