The Verge: Nintendo Switch è la console più innovativa degli ultimi anni

In un recente video pubblicato sul proprio canale Youtube, il portale diha elogiato le qualità di Nintendo Switch , definendola la console più innovativa degli ultimi anni. Scopriamo le argomentazioni fornite dalla testata americana.

Di seguito vi elenchiamo le argomentazioni salienti proposte da The Verge, secondo le quali Nintendo Switch andrebbe considerata come la console più innovativa degli ultimi anni.

L'innovazione di Switch non consiste necessariamente nel fare qualcosa di nuovo, ma piuttosto nel prendere le migliori idee degli hardware precedenti e fonderle in una singola console

Switch ha rinvigorito il mercato console di Nintendo

L'immediato supporto degli sviluppatori indie, degli studi giapponesi e perfino dei tripla AAA di terze parti

La decisione di lanciare nei primi mesi di vita della console due esclusive come Zelda Breath of the Wild e Super Mario Odyssey

Il successo riscosso da Switch con oltre 10 milioni di unità vendute, con una base installata che può attrarre da subito gli studi di terze parti.

Cosa ne pensate delle argomentazioni fornite da The Verge? Anche secondo voi Nintendo Switch può considerarsi la console più innovativa degli ultimi anni? Se volete vedere il video completo pubblicato dalla testata americana, lo trovate in cima alla notizia. Se siete interessati ad acquistare la console, invece, vi raccomandiamo di non lasciarvi sfuggire la nuova offerta di Gamestop a tempo limitato.