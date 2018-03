The Walking Dead A New Frontier: la traduzione amatoriale completa per PC esce domenica

Come ormai molti di voi sicuramente sapranno, le serie diraramente vengono tradotte in italiano. Tra le poche eccezioni, figurano la prima stagione di

Per tutte le altre, i giocatori che non padroneggiano la lingua di Shakespeare hanno sempre dovuto far affidamento sulla passione, il talento e la buona volontà di gruppi amatoriali. Uno di questi è il Team Super Game, che ci ha fatto sapere di essere in procinto di pubblicare la traduzione completa di The Walking Dead: A New Frontier. L'uscita è prevista per la giornata di domenica, giusto in tempo per la Pasqua. Per ulteriori aggiornamenti, vi consigliamo di seguire la pagina Facebook ufficiale dedicata al progetto. Subito dopo si dedicheranno invece ai lavori di traduzione di Batman: The Enemy Within, la seconda stagione di Telltale ispirata alle avventure del pipistrello mascherato.

La localizzazione dei primi tre episodi era già stata pubblicata nei mesi scorsi, ma il team ha preferito pubblicare le ultime due parti, complete di revisioni, in una sola volta. Chiaramente, l'iniziativa è rivolta esclusivamente ai possessori della versione PC, dal momento che su console è impossibile intervenire e sostituire i file del gioco.

Quest'anno, intanto, verrà pubblicata anche la quarta e ultima stagione di The Walking Dead di Telltale Games, che porterà a compimento il ciclo narrativo dedicato a Clementine. Il titolo si mostrerà per la prima volta durante il PAX East di Boston, che si svolgerà dal 5 all'8 aprile.