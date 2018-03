The Walking Dead, Agents of S.H.I.E.L.D. e The Rain: le Top News del weekend in Serie TV

Come ogni Lunedì, torniamo con il recap delle topo news rilasciate nel weekend. Partiamo daper passare poi ae concludere con l'annuncio della serie tv di

Il produttore di The Walking Dead spera che il finale dell'ottava stagione appaghi i fan Il produttore esecutivo di The Walking Dead, Scott Gimple, ha affermato quanto segue: "Vedremo una risoluzione della guerra. Potrebbe non essere quello che le persone si aspettano. Potrebbe non essere quello che alcuni dei personaggi vogliono, anche. Ma è una conclusione, e devono affrontare le sue conseguenze." Gimple, che si dimetterà come showrunner alla fine di questa stagione, sa che sarà dura soddisfare gli spettatori "Prego Dio che siano soddisfatti", dice. "Spero davvero che lo siano. È una guerra. Ci sono vittime lungo la strada, ed è una cosa incredibilmente dura. Ma mostra solo quanto siano profondamente connessi questi personaggi e come i loro destini siano legati insieme, anche se alcuni di loro non lo vorrebbero. Non direi mai al pubblico che può stare tranquillo", dice. "È un mondo devastante quello in cui vivono questi personaggi, ma c'è ancora bellezza e speranza".

Agents of S.H.I.E.L.D.: sempre più colpi di scena nella serie Marvel/ABC "The Devil Complex" ha visto gli agenti dello S.H.I.E.L.D. di fronte un'altra svolta notevole, con la rivelazione che Fitz è ora tanto un nemico quanto un amico; un angolo oscuro della psiche di Leo Fitz è stato sbloccato, rilasciando la versione sinistra di sé, alla quale ci si riferisce chiamandola "Leopold", forse la vera essenza di Fitz. Per Jemma Simmons, questa è la svolta più straziante fino ad oggi. La sua psiche è lacerata, la sua mente divisa in due personalità in guerra l'una con l'altra. Un altro ostacolo da aggiungere al già problematico discorso della "imminente distruzione della Terra", e del "Generale Hale", oltre che alla "spaccatura dimensionale che scatena le nostre peggiori paure". Ironia della sorte, però, questa cosiddetta "divisione psichica" di Fitz potrebbe essere proprio ciò di cui la squadra ha bisogno. Già Leopold ha sbloccato con successo i poteri di Daisy per farle così salvare il mondo dalla minaccia della dimensione della paura. La Framework-versione di Leo Fitz, potrebbe davvero salvare il mondo? Oltre a ciò, Agents of S.H.I.E.L.D. ha lasciato intendere che Quake potrebbe non essere la causa della distruzione della terra. Con l'avvicinarsi del finale molti nodi stanno venendo al pettine.

The Rain: L'apocalisse è vicina nel trailer della serie Netflix Netflix ha finalmente pubblicato il trailer ufficiale di The Rain, una produzione originale danese pensata per la nota piattaforma in streaming. Tutti gli episodi saranno disponibili a partire dal 4 Maggio. The Rain è diretta dal duo di registi danesi Kenneth Kainz e Natasha Arthy ed è una serie apocalittica ambientata dopo una terribile catastrofe biologica. Si tratta di un altro grande show internazionale che si spera possa replicare il successo di Babylon Berlin e Dark.

Donald Glover abbandona la serie animata di Deadool In un annuncio a sorpresa, FX ha annunciato l’interruzione della produzione della serie animata su Deadpool dopo l’abbandono di Donald Glover. Di seguito potete leggere il comunicato ufficiale diffuso da FX: “A causa di divergenze creative, FX, Donald Glover, Stephen Glover e Marvel Television hanno deciso di comune accordo di non proseguire con lo sviluppo della serie animata Marvel’s Deadpool. FX non sarà più coinvolta nel progetto. FX e Marvel continueranno la loro attuale collaborazione sul piccolo schermo".

Nel primo trailer di Troy: Fall of a City, Netflix insegue Got Netflix ha diffuso il primo trailer ufficiale di Troy: Fall of a City, nuova co-produzione con BBC One che fin dalle prime immagini cerca di ricalcare lo stile di Game of Thrones. La serie è stata accolta in maniera più che positiva nel Regno Unito, dove è stata già presentata in anteprima, e arriverà sul colosso dello streaming dal prossimo 6 Aprile.

Sreet Fighter riceverà una serie tv Entertainment One ha annunciato, tramite l'autorevole Deadline, che Mark Gordon (Criminal Minds, Grey's Anatomy) svilupperà, produrrà e finanzierà una serie televisiva incentrata su Street Fighter, famosa serie di videogames. Joey Ansah, Jacqueline Quella e Mark Wooding, dietro la realizzazione della webserie Street Fighter: Assassin's Fist, saranno produttori esecutivi di questo nuova serie tv dedicata a Street Fighter. A quanto pare, la serie sarà incentrata sulla story-arc "World Warrior" del videogame e vedrà per protagonisti Ryu, Ken, Guile e Chun-Li. Insieme combatteranno per sconfiggere M. Bison, la mente pericolosa dietro Shadaloo, una famosa organizzazione criminale.