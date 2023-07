The Walking Dead Betrayal annunciato: sopravvivenza e tradimenti al tempo degli zombie

Nella cornice del San Diego Comic-Con, Skybound Games e Other Ocean Entertainment hanno annunciato The Walking Dead: Betrayal, un nuovo gioco sulla falsariga di Project Winter ma ambientato nell'universo post-apocalittico ideato da Robert Kirkman.

Come Project Winter, che a sua volta si ispira ad Among Us, The Walking Dead: Betrayal è un gioco multiplayer per 8 persone incentrato sull'inganno sociale e la sopravvivenza. La comunicazione e il lavoro di squadra si rivelano essenziali per il conseguimento dell'obiettivo ultimo dei superstiti, la fuga, tuttavia all'interno del gruppo si celano dei traditori, il cui scopo è invece quello di impedire ai superstiti di fuggire senza essere identificati.

Stando ben attenti a non essere sabotati, i superstiti devono dunque collaborare per cercare risorse, completare gli obiettivi, costruire delle armi e cucinare del cibo per non morire di fame. Differentemente da quanto avviene in Project Winter, in The Walking Dead: Betrayal la morte non costituisce un game over. I personaggi deceduti possono rientrare in gioco sotto forma di zombie per cercare vendetta, potendo anche fare affidamento sull'abilità di controllare gli altri non-morti.

Il lancio di The Walking Dead: Betrayal è per il momento fissato più avanti nel corso del 2023 su PC via Steam al prezzo di 19,99 euro. Prima del debutto, il 10 agosto 2023 per l'esattezza, si presenterà in formato giocabile sotto forma di Closed Beta. I giocatori interessati possono richiedere l'accesso direttamente dalla pagina del negozio di Steam.