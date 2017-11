The Walking Dead Collection: un video mette a confronto la nuova edizione con l'originale

si appresta ad arrivare su PlayStation 4 e Xbox One, e a quanto pare non si limiterà ad essere una semplice raccolta. Quest'oggiha pubblicato un video che mette a confronto le nuove edizioni dei giochi con quelle originali uscite negli anni scorsi.

A giudicare dal filmato, che si concentra su una delle scene iniziali della prima stagione, il team di sviluppo è intervenuto per rivitalizzarne la veste grafica. Non solo la palette dei colori, in alcuni casi a mutare sono anche le ombre, il sistema d'illuminazione e le texture. Cosa ve ne pare delle modifiche apportate?

The Walking Dead Collection uscirà il 5 dicembre 2017 su PlayStation 4 e Xbox One, e comprenderà al suo interno tutte e tre le stagioni principali, il DLC della prima - 400 Days - e lo spin-off interamente dedicato a Michonne. A seguire i contenuti nel dettaglio:

The Walking Dead: The Telltale Series - Prima Stagione

The Walking Dead: The Telltale Series - 400 Days

The Walking Dead: The Telltale Series - Seconda Stagione

The Walking Dead: The Telltale Series - Michonne

The Walking Dead: The Telltale Series - A New Frontier

The Walking Dead: The Final Season, la quarta e ultima stagione che porterà a compimento l'arco narrativo di Clementine, è invece attesa nel corso del 2018 su PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One e dispositivi mobile.