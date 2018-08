The Walking Dead: confermato l'arrivo delle prime tre stagioni su Nintendo Switch

Dopo aver confermato l'arrivo di The Walking Dead: The Final Season su Nintendo Switch, Telltale Games ha quest'oggi annunciato che anche le prime tre stagioni approderanno sulla console ibrida della Grande N.

La prima sarà disponibile fra pochissimi giorni: The Walking Dead The Complete First Season debutterà il 28 agosto 2018 su Nintendo Switch e includerà al prezzo di 24.99 dollari l'intera stagione (composta da cinque episodi) e il contenuto aggiuntivo 400 Days. La software house ha confermato che si tratta delle versioni tratte da The Walking Dead: The Telltale Series Collection, che presentano diverse migliorie grafiche e di performance rispetto alle edizioni precedenti. La seconda e la terza stagione non presentano invece una data di lancio, per il momento sappiamo solamente che vedranno la luce entro la fine dell'anno.