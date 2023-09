The Walking Dead Daryl Dixon troppo simile a The Last of Us? Risponde il producer

The Walking Dead Daryl Dixon è ormai prossima alla partenza, fissata per il 10 settembre 2023, ma intanto già sta offrendo spunti di discussione. In particolare, secondo molti lo spin-off di The Walking Dead incentrato sul celebre personaggio interpretato da Norman Reedus sarebbe troppo simile a The Last of Us.

Nella nuova serie composta da sei episodi, Daryl Dixon è chiamato a scortare un bambino attraverso una Francia post-apocalittica infestata da zombie e da altre minacce umane, proprio come avviene in The Last Of Us, sia il videogioco (la nostra recensione di The Last of Us Parte 1 per PS5 conferma che è ancora adesso imperdibile) che l'omonima serie televisiva basata per l'appunto sull'opera di Naughty Dog. Sulle somiglianze ha voluto dire la propria Greg Nicotero, producer di The Walking Dead Daryl Dixon, assicurando che le due opere saranno diverse tra loro in termini di contenuti.

"Quando la serie di The Last of Us è uscita eravamo nel già nel pieno della nostra produzione", afferma Nicotero per poi aggiungere che, pur avendo "enormemente apprezzato The Last of Us", non è preoccupato dalla possibilità che le due serie possano assomigliarsi troppo tenendo conto dei dettagli che le differenziano. The Walking Dead Daryl Dixon "è davvero un proseguo della storia di Daryl. E' intenzionato a consegnare questo ragazzino, ma non è il suo unico scopo. Lui ha come obiettivo quello di tornare a casa sua da persone che lo aspettano, deve tornare da Judith, da Carol e dagli abitanti del Commonwealth".

Il producer prosegue affermando che Daryl "è stato in un certo senso indotto a fare questa deviazione verso la Francia. Credo che l'idea di connettersi a questo ragazzino ricorda un po' The Last Of Us, ma una volta che il viaggio entra nel vivo a me non sembra più così. Sono diversi quanto basta per essere entrambi godibili".

Calcolando comunque che l'originale The Last of Us videoludico risale al 2013, cosa ne pensate delle parole di Nicotero e delle similitudini tra le due produzioni? Intanto è stato già confermato che The Walking Dead Daryl Dixon introdurrà nuovi tipi di zombie, promettendo così di portare una ventata d'aria fresca all'universo televisivo di The Walking Dead.