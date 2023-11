The Walking Dead Destinies un disastro anche per le recensioni: i primi voti

Nonostante l'interessante concept alla base del gioco, che lascia ai fan la libertà di modificare gli eventi delle prime stagioni della serie tv, The Walking Dead Destinies si è rivelato un disastro per i giocatori che hanno avuto modo di provarlo. Dello stesso parere anche le prime recensioni della stampa internazionale.

Su Metacritic sono infatti comparsi alcuni verdetti sulla produzione targata GameMill Entertainment, e sono tutt'altro che entusiastici: Nintendo Life ad esempio assegna un deprimente 2 alla versione Switch del gioco, sottolineando quanto sia "imbarazzante pubblicare The Walking Dead Destinies a qualunque prezzo, figuriamoci 50 dollari". Stessa valutazione anche da GamingBolt: "Considerarlo uno dei peggiori giochi del 2023 non è sufficiente per spiegare quanto The Walking Dead Destinies sia disastroso", afferma la testata.

Più lusinghiero ma comunque da bocciatura il 5 assegnato da COGconnected, affermando nel commento finale che "The Walking Dead Destinies sarebbe stato un prodotto azzeccato una decina d'anni fa durante il picco di popolarità della serie tv, e del resto il gioco stesso sembra appartenere a quell'epoca". Non ci sono altre recensioni per il momento, ma qualora dovessero arrivare è molto probabile che si rivelerebbero dello stesso tenore.

Così come stanno le cose, The Walking Dead Destinies può essere solo fonte di meme e, forse, tenere testa a The Lord of the Rings Gollum e Skull Island Rise of Kong come peggior gioco del 2023.