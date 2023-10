The Walking Dead Destinies, l'iconico mondo post-apocalittico è pronto a tornare nel 2023!

Come un fulmine a ciel sereno, direttamente da GameMill Entertainment e Flux Games giunge una notizia che sconvolgerà - in positivo - gli entusiasti all'idea di poter mettere presto o tardi piede nel mondo di The Walking Dead Destinies, il gioco prossimamente in uscita basato sulla rielaborazione delle prime 4 Stagioni della serie originale AMC.

Circa due mesi fa, il publisher GameMill Entertainment ed i ragazzi di Flux Games hanno mostrato in via ufficiale la ripartenza dell'odissea zombie su PC e Console con Rick Grimes in The Walking Dead Destinies. Dopo un lungo silenzio, però, è arrivato il momento di tornare a parlare dell'atteso progetto: The Walking Dead Destinies è uno dei pochi vivi tra i non-morti e arriverà molto presto.

Con un trailer che permette all'utenza di assaporare quelle che saranno le premesse dell'inizio di un viaggio "nei panni di Rick Grimes, che si sveglia da solo in un ospedale circondato dai morti", è stata svelata in via ufficiale la data d'uscita dell'esperienza videoludica basata su una delle serie più cult del panorama zombie: The Walking Dead Destinies verrà pubblicato a novembre 2023; il day one è dietro l'angolo.

"Mettete insieme gli alleati e combattete attraverso l'apocalisse dei walker nei luoghi iconici di The Walking Dead, tra cui Atlanta, la fattoria dei Greene, la prigione e Woodbury". Ogni giocatore sarà chiamato a decidere il corso della storia della propria avventura, con un viaggio che entusiasmerà i fan più accaniti del brand. Come comunicato dettagliatamente nella descrizione del trailer, The Walking Dead Destinies uscirà il 17 novembre su PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch.