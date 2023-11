The Walking Dead Destinies, ancora meme: un degno avversario per Gollum e Kong?

Ebbene sì, The Walking Dead Destinies pare essere un disastro alla luce non solo dei bug che lo affliggono ma anche per gameplay e comparto tecnico decisamente arretrati. Ed i giocatori già si stanno scatenando con meme e clip volti a mettere in risalto tutti i limiti della produzione targata GameMill Entertainment.

Se lo scontro tra Rick e Shane in The Walking Dead Destinies è già meme, ulteriori spezzoni pubblicati sui social dagli utenti non risollevano certo la situazione mettendo in evidenza glitch a profusione e scene involontariamente comiche, come il pianto disperato di Rick Grimes mostrato attraverso fermi immagine (tutti i filmati del gioco sono realizzati così) che mettono espressioni facciali al limite dell'esilarante. Anche un confronto verbale tra lo stesso Rick e l'amico Shane Walsh non se la passa tanto meglio sempre a causa degli scadenti modelli poligonali dei personaggi, che rendono difficile prendere sul serio l'accesa discussione tra i due protagonisti.

Battute e prese in giro si sprecano tra i commenti sotto ai post tratti da Twitter/X, per quello che secondo molti tiene testa a nomi come The Lord of the Rings Gollum e Skull Island Rise of Kong (quest'ultimo tra l'altro prodotto sempre da GameMill Entertainment) per il titolo di peggior gioco del 2023. Ed è un vero peccato in quanto l'idea alla base di The Walking Dead Destinies era in realtà molto interessante: un "what if" delle prime Stagioni dell'omonima serie tv, con i giocatori che possono modificare il corso degli eventi attraverso le loro scelte ed azioni. Purtroppo l'esecuzione non è stata all'altezza.