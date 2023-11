The Walking Dead Destinies: è già meme il video che mostra lo scontro tra Rick e Shane

Come vi abbiamo già accennato, The Walking Dead Destinies sembra essere uno dei candidati a peggior gioco del 2023, titolo per il quale ci sono già diversi contendenti assai agguerriti. A tal proposito, sta divertendo i fan della serie (e non solo) un video gameplay che mostra una delle boss fight iniziali del titolo.

Chiunque abbia visto la serie o letto il fumetto ricorderà l'epico confronto tra Rick Grimes e Shane Walsh. Questo momento topico di The Walking Dead, nel nuovo gioco viene trasformato in una ridicola boss fight in cui il giocatore viene chiamato a decidere quale delle due parti prendere, così da poter scegliere se continuare la storia nel modo pensato da Robert Kirkman o quello ideato dagli sviluppatori.

A prescindere dal personaggio selezionato, l'utente deve sconfiggere l'avversario in una boss fight insolita, visto che il confronto contro il nemico umano richiederà circa 20 colpi di fucile a pompa per poter essere completato. Ovviamente non è solo la quantità eccessiva di salute del boss a suscitare le ilarità del pubblico, ma anche le goffe movenze dei personaggi che si esibiscono in capriole e corsette per evitarsi.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche la recensione di Skull Island Rise of Kong, probabilmente il gioco più brutto dell'anno.