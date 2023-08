The Walking Dead Destinies: l'odissea zombie riparte su PC e console con Rick Grimes

Il publisher GameMill Entertainment e gli sviluppatori del team Flux Games alzano ufficialmente il sipario su The Walking Dead Destinies, un action adventure a vocazione narrativa destinato ad approdare nei prossimi mesi su PC e console.

Il progetto di The Walking Dead Destinies prende spunto dagli eventi vissuti dai protagonisti delle prime 4 Stagion dell'ormai iconica serie AMC. I giocatori iniziano l'avventura nei panni di Rick Grimes e visitano i luoghi chiave della serie TV per riscriverne la storia e dare vita a nuove esperienze interattive piene di colpi di scena.

Nel titolo, non a caso, ritroveremo alcune delle ambientazioni più rappresentative della pluripremiata serie di The Walking Dead e una dozzina di personaggi, come Michonne, Carol, Shane, Daryl e tanti altri. Sul fronte strettamente ludico, ogni personaggio di Destinies potrà contare su abilità uniche e tratti speciali che gli consentiranno, ad esempio, di migliorare la gestione delle risorse, potenziare gli attacchi o acquisire un vantaggio contro determinate tipologie di nemici. Nel corso della campagna principale, i giocatori potranno "tessere la trama partendo dagli eventi della serie, pur sapendo che le decisioni più importanti da prendere determineranno il destino dei singoli sopravvissuti".

Il lancio di The Walking Dead Destinies è previsto più avanti nel 2023 su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Date un'occhiata al video che campeggia a inizio articolo e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questa avventura in terza persona.