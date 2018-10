The Walking Dead Final Season: continua la ricerca di partner per completare la serie

Il secondo episodio di The Walking Dead Final Season, Bambini Perduti, è stato pubblicato la scorsa settimana e come sappiamo questo sarà l'ultimo in assoluto per la serie, che non godrà quindi di un finale vero e proprio a causa della chiusura di Telltale Games. Non tutto però sembra perduto...

Secondo quanto riportato da Kotaku, Telltale starebbe continuando la ricerca di partner per portare avanti lo sviluppo degli ultimi due episodi, l'obiettivo è quello di trovare un team di sviluppo che voglia lavorare con l'azienda unicamente per completare i lavori su The Walking Dead The Final Season Episodi 3 e 4, così da poter dare un vero finale alla saga.

I lavori sul terzo episodio sembra siano quasi conclusi mentre quelli del quarto e ultimo episodio (inizialmente previsto per dicembre 2018) erano iniziati da qualche settimana. Non è escluso che i lavori possano essere portati a termine dagli ex dipendenti licenziati e ancora in attesa di un nuovo posto di lavoro, allo stato attuale però non sono state trovate strade realmente percorribili a livello economico e pratico.

Al momento The Walking Dead Final Season è stato rimosso da tutti gli store digitali e non verrà ripubblicato fino a quando Telltale non troverà una soluzione valida per rendere disponibili anche gli ultimi due episodi.