The Walking Dead Final Season: Episodio 3 Broken Toys è ora disponibile

Il terzo episodio di The Walking Dead Final Season è ora disponibile in versione digitale per PC, Nintendo Switch, PS4, e Xbox One. Dopo anni vissuti ad affrontare minacce, sia vive che morte, una scuola abbandonata potrebbe finalmente diventare la nuova casa di Clementine...

Difenderla rappresenterà un enorme sacrificio. Clem deve costruirsi una vita e diventare un leader continuando a prendersi cura di AJ, un orfano che è quanto di più vicino ad una famiglia le sia rimasto. In Broken Toys, Clementine andrà in guerra. Con l’aiuto di un nuovo alleato straniero, combatterà l’ultima battagllia contro un fantasma del suo passato, per salvare i suoi amici rapiti.

In tutto questo, AJ sarà sempre pronto a guardarle le spalle. Broken Toys porta i fan di The Walking Dead ad un passo dall’avvincente ed emozionante fine della storia di Clementine.

Skybound Games, una divisione di Skybound Entertainment nonchè creatori dei fumetti di

The Walking Dead, prese in mano lo sviluppo di The Walking Dead a seguito della chiusura di Telltale a fine 2018. Per finire gli ultimi due episodi, alcuni membri dell’originale team di sviluppo Telltale conosciuti come #stillnotbitten team, hanno unito le loro forze con il team di Skybound Games.

Broken Toys è il primo episodio pubblicato dal nuovo team, sotto la bandiera di Skybound Games. "gli sviluppatori di The Walking Dead che hanno accettato di firmare con noi, hanno fatto un lavoro egregio portando a termine gli ultimi due capitoli. Siamo eccitati nel poter condividere il proseguio del viaggio di Clem con i nostro fan", dichiara il CEO di Skybound Games Ian Howe. Il quarto ed ultimo episodio di The Walking Dead Final Season verrà pubblicato il 26 marzo.