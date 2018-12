The Walking Dead Final Season: l'Episodio 3 esce a gennaio

Gli autori di Skybound Games annunciano la data di lancio definitiva di "Broken Toys", il terzo episodio della stagione finale di The Walking Dead.

Il teaser trailer confezionato in occasione dello Showcase di Kinda Funny Games fissa infatti l'uscita dell'episodio al prossimo 15 gennaio su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Grazie al determinante contributo degli ex Telltale Games riassunti da Skybound dopo il fallimento a settembre della compagnia conosciuta in tutto il mondo per le sue avventure grafiche, lo sviluppo della parte conclusiva della Final Season di The Walking Dead è ripreso velocemente.

La software house fondata e diretta da Robert Kirkman promette così di portare a compimento l'epopea post-apocalittica di Clementine entro la prima metà del prossimo anno. Sia Broken Toys che l'episodio 4 di The Walking Dead: The Final Season potranno essere scaricati in via del tutto gratuita dagli acquirenti del Season Pass dell'ex titolo Telltale su PC e console. Che ne pensate di questo teaser trailer? Fatecelo sapere nei commenti.