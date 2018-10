The Walking Dead Final Season: l'episodio 3 potrebbe arrivare nel 2018

Nonostante Telltale Games abbia chiuso i battenti a fine settembre, The Walking Dead Final Season verrà portata a termine grazie all'aiuto di Skybound Games, il CEO dello studio ha tenuto recentemente una sessione AMA su Reddit per spiegare e chiarire nel dettaglio la situazione.

DualShockers riporta i punti salienti della sessione di Domande e Risposte con Ian Howe, il quale afferma che servirà del tempo per prendere il pieno controllo della situazione, l'obiettivo al momento è quello di far uscire il terzo episodio della serie entro la fine dell'anno e lo stesso Howe "resterebbe molto deluso se questo non dovesse accadere..."

Nessuna certezza per quanto riguarda invece il quarto episodio, il quale è entrato in fase di pre-produzione da poco tempo e dunque servirà ancora qualche settimana per concludere il lavori, il CEO di Skybound non si è sbilanciato riguardo un possibile lancio nel 2018 ma è probabile che il capitolo conclusivo possa vedere la luce nei primi mesi del 2019.

Telltale Games ha ufficialmente chiuso a fine settembre dopo 14 anni di attività, una piccolissima parte dei membri del team sta completando i lavori su Minecraft Story Mode per Netflix, portata a termine questa commessa la compagnia chiuderà definitivamente, non avendo più le risorse economiche per sostenere lo sviluppo dei suoi progetti.

Skybound Games si occuperà di terminare The Walking Dead Final Season mentre non sappiamo a quale destino andranno incontro le altre IP di Telltale Games.