The Walking Dead Final Season: gli ultimi due episodi potrebbero essere pubblicati

La chiusura di Telltale ha portato purtroppo a spiacevoli conseguenze per oltre 200 dipendenti dello studio e in misura minore anche alla community, la quale non vedrà mai l'atto conclusivo di The Walking Dead Final Season. Il progetto infatti si fermerà al secondo episodio (disponibile da oggi) e non avrà una degna conclusione... forse.

Con un messaggio pubblicato su Twitter, Telltale fa sapere che "molti partner sono interessati ad aiutarci nel completamento di The Walking Dead Final Season", la compagnia fa sapere di non poter fare promesse azzardate ma di voler lavorare per completare e pubblicare gli episodi 3 e 4, che andrebbero così a chiudere definitivamente l'esperienza di The Walking Dead A Telltale Series.

The Walking Dead Final Season Episodio 2 (Suffer The Children) è ora disponibile per il download su tutte le piattaforme, gli episodi 3 e 4 (Broken Toys e Take Us Back) erano originariamente previsti per novembre e dicembre ma sono stati cancellati a seguito della chiusura dello studio. Vedranno mai la luce in futuro? E' presto per dirlo, aspettiamo di saperne di più sulla vicenda.