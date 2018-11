The Walking Dead Final Season è di nuovo in sviluppo, assunti ex membri di Telltale

Ottime notizie per i fan in attesa di aggiornamenti riguardo The Walking Dead The Final Season: Skybound ha annunciato che molti degli ex membri di Telltale Games sono tornati a lavorare sugli ultimi due episodi della stagione conclusiva e che presto verranno annunciate le nuove date di lancio.

"Grazie per la pazienza che avete portato mentre abbiamo lavorato con Telltale per assumere il controllo di The Walking Dead. È stato un lunghissimo lavoro logistico e legale, ma ora possiamo rimboccarci le maniche e metterci all'opera. Dopo la chiusura di Telltale, sfortunatamente lo sviluppo del gioco è stato interrotto e dunque gli episodi 3 e 4 sono stati rinviati. Ma siamo entusiasti di dirvi che molti dei talentuosi e appassionati membri del team originale hanno ripreso oggi a lavorare sul gioco!

Presto annunceremo le date di lancio dei due episodi rimanenti. Probabilmente le stagioni precedenti saranno indisponibili per l'acquisto per qualche giorno durante la transizione, ma non fatevi prendere dal panico! Tutto tornerà online il prima possibile. Se avete già acquistato la Stagione 4, NON avrete bisogno di pagare nuovamente, gli episodi futuri saranno disponibili per il download appena verranno pubblicati".

Adesso non ci resta che attendere l'annuncio delle date di lancio degli episodi 3 e 4 di The Walking Dead: The Final Season.