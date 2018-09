The Walking Dead Final Season: nuovo trailer per il secondo capitolo Suffer the Children

A pochi giorni di distanza dal lancio, Telltale Games pubblica su Youtube un nuovo inquietante trailer di Suffer the Children, il secondo capitolo di The Walking Dead Final Season.

Il trailer della durata di circa un minuto che potete osservare in apertura di notizia ci offre un primo sguardo al secondo episodio della quarta e ultima stagione di The Walking Dead. Se volete evitare spoiler sulla trama, sui personaggi, e anticipazioni di ogni altro tipo, vi consigliamo di interrompere qui la lettura

Nel filmato assistiamo al ritorno di una vecchia conoscenza risalente addirittura alla prima stagione: Lily, l'ex leader del gruppo ai tempi della permanenza presso il motel abbandonato e successivamente separatasi dagli altri sopravvissuti in seguito all'omicidio di Carley/Doug. Al momento non sappiamo quale ruolo ricoprirà dopo il suo ritorno, tuttavia nel trailer sembra essere ostile. Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Suffer the Children sarà disponibile a partire dal 25 settembre 2018, mentre gli ultimi due episodi, ovvero Broken Toys e Take Us Back, arriveranno rispettivamente il 6 novembre e il 18 dicembre 2018.

The Walking Dead: The Final Season è disponibile su PC, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile. Sulle nostre pagine trovate la recensione del primo capitolo Basta Fuggire.