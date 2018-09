The Walking Dead Final Season: un primo sguardo al secondo episodio Suffer the Children

Telltale Games ha pubblicato un breve teaser del secondo episodio di The Walking Dead Final Season, intitolato Suffer the Children e in arrivo a settembre su tutte le principali piattaforme.

Il filmato contiene spoiler sul precedente episodio (Done Running) uscito il 14 agosto e che di fatto ha dato il via all'ultima stagione di The Walking Dead targata Telltale. I prossimi episodi saranno disponibili dal 25 settembre (Suffer the Children), 6 novembre (Broken Toys) e 18 dicembre (Take Us Back).

Recentemente Telltale ha confermato che la serie The Walking Dead arriverà anche su Nintendo Switch; la prima stagione (con il DLC 400 Days) arriverà a breve seguita dalla seconda serie, da The Walking Dead: Michonne, A New Frontier e The Final Season, che chiuderà così l'intera epopea.