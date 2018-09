The Walking Dead Final Season: la serie non verrà completata, l'episodio 2 sarà l'ultimo

La chiusura di Telltale Games avrà effetti poco piacevoli su The Walking Dead Final Season: la stagione finale dell'avventura, lanciata lo scorso agosto, non verrà portata a termine e il secondo episodio, in arrivo il 25 settembre, sarà l'ultimo.

Come riportato da USGamer, il piccolo team rimasto operativo in Telltale Games (circa 25 persone) si occuperà esclusivamente di terminare i lavori su Minecraft Story Mode per Netflix mentre tutti i piani relativi ad altri progetti sono stati cancellati. Non solo dunque Stranger Things e The Wolf Among Us 2 non vedranno mai la luce ma la stagione finale di The Walking Dead non avrà mai un finale.

I piani iniziali prevedevano la pubblicazione del Season Finale di The Walking Dead a dicembre, con il lancio dell'episodio Take Us Back, preceduto da Broken Toys a novembre e da Suffer The Children, quest'ultimo regolarmente in arrivo martedì 25 settembre.