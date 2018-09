The Walking Dead Final Season è stato rimosso da tutti gli store digitali

Nelle scorse ore Telltale Games ha rimosso The Walking Dead Final Season da PlayStation Store, Xbox Games Store, GOG e Steam. Nella giornata di ieri lo studio ha pubblicato il secondo episodio (Suffer The Children), prima di bloccare la vendita del gioco completo dalle piattaforme digitali.

In una nota pubblicata su GOG.com leggiamo che "Telltale has requested a temporary pause of sales of The Walking Dead Final Season. For all up to date Telltale news, please refer to their official Twitter page", sembra trattarsi quindi di uno stop temporaneo alla vendita e non definitivo, probabilmente in attesa di capire come terminare la serie.

L'azienda è alla ricerca di partner che possano supportare lo studio nelle fasi finali di lavorazione e pubblicazione degli ultimi due episodi di The Walking Dead Final Season, inizialmente previsti per novembre e dicembre. La chiusura di Telltale ha però costretto la compagnia ad interrompere lo sviluppo del gioco, non avendo più a disposizione le risorse necessarie per completare i lavori.

Il destino di The Walking Dead Final Season è attualmente incerto, l'obiettivo di Telltale è quello di riuscire a portare a termine la serie, maggiori dettagli in merito potrebbero essere diffusi nei prossimi giorni, restiamo in attesa di eventuali novità in merito.