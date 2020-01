The Walking Dead: tutti i giochi delle serie Telltale sono di nuovo disponibili su Steam

Dopo la chiusura degli studi di Telltale Games la serie di giochi The Walking Dead sono stati rimossi da Steam. Ora Skybound Games, proprietario della nuova serie, ha annunciato il ritorno di tutta la serie sulla più famosa piattaforma per PC.

Nel corso della settimana (sulle pagine Steam italiane risultano già disponibili) tutti gli episodi della serie verranno ripubblicati: The Walking Dead Season 1, Season 2, A New Frontier e The Final Season saranno acquistabili a circa 15 euro l'uno (tranne l'ultima stagione, reperibile a 23,99 euro). Inoltre, per chi non conoscesse la serie sviluppata da Telltale, è disponibile una demo giocabile della Stagione Finale. Va sottolineato comunque che The Walking Dead: The Telltale Definitive Series, la versione che include tutti gli episodi, comprensivi di miglioramenti grafici, contenuti bonus e lo spin-off Michionne, è disponibile da tempo su Epic Games Store. Tuttavia, sarà un'ottima notizia per tutti gli utenti che desiderano mantenere la propria collezione su Steam.

Skybound Games ha anche pubblicato un video dedicato a The Walking Dead Saints and Sinners, la nuova avventura horror per la realtà virtuale a base di zombie.