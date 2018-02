The Walking Dead, Legends of Tomorrow e The Punisher tra le Top news di ieri in Serie TV

Come previsto, in seguito ai tragici eventi dell'ultimo episodio andato in onda, la trasposizione televisiva del celebre fumettoè stata al centro delle notizie di ieri in ambito Serie TV. Riepiloghiamo brevemente tutte le informazioni emerse nelle ultime 24 ore.

Avendo recentemente ucciso uno dei pochissimi personaggi originali sopravvissuti fino all'ottava stagione del serial, lo showrunner Scott M. Gimple ha tentato di spiegare ai numerosissimi fan della serie come e perché abbia preso questa controversa decisione, a quanto pare ricercabile nella volontà di diversificare -di tanto in tanto- il contenuto dello show dal fumetto originale di Robert Kirkman.

L'interprete del personaggio uscito di scena, che non menzioniamo per evitare spoiler a chiunque non abbia ancora visto l'ultimo episodio della serie, ha già comunicato di essere più che disposto a tornare sul set per girare qualche flashback o comunque delle allucinazioni con protagonista il suo storico volto. Finora, del resto, lo show ha già visto tornare molti personaggi deceduti, seppur per qualche episodio soltanto.

Chiusa la parentesi dedicata a The Walking Dead, vi segnaliamo che ABC ha diffuso in rete un ultimo poster di Agents of S.H.I.E.L.D. che riassume con successo la prima metà della quinta stagione del serial, nella quale abbiamo assistito al ritorno degli alieni Kree e all'emozionante riunione fra due componenti principali del cast.

The CW, invece, è tornata a parlare del tanto atteso season finale di Legends of Tomorrow, che a quanto pare non vanterà solo la presenza di John Constantine (Matt Ryan), Jonah Hex (Johnathon Schaech) e persino della speedster di Terra-2, Jesse Quick (Violett Beane), ma anche di un ex-regular che ha partecipato a tutte le precedenti stagioni dello show: Franz Drameh. Una clip estratta dall'episodio andato in onda ieri notte, intanto, ci ha mostrato l'arruolamento di Wally West/Kid Flash ad opera dell'ex-capitano Rip Hunter.

Infine, è emersa in rete la notizia che vedrebbe Floriana Lima tra le new-entry della seconda stagione di The Punisher. Nota per aver preso parte alle più recenti stagioni di Supergirl, la donna interpreterà il personaggio di Krista Dumont, una psicoterapeuta per veterani compassionevole ed intelligente. Oltre a lei sono saliti a bordo del progetto anche Josh Stewart (Shooter) e Giorgia Whigham (Scream): il primo sarà John Pilgrim, un uomo il cui aspetto calmo nasconde un animo catttivo, mentre l'altra sarà Amy Bendix, una ragazza dal passato oscuro.