The Walking Dead Michonne e A New Frontier in regalo: indagini su problemi con Game Pass

Annunciati come in arrivo nel catalogo Xbox Game Pass nel corso di novembre, The Walking Dead: A New Frontier e The Walking Dead: Michonne sono stati interessati da un problema di fruizione su PC.

Nello specifico, entrambi i titoli non risultavano comprensivi di tutti i relativi episodi. Al contrario, anziché la stagione completa, le versioni PC Game Pass delle produzioni proponevano esclusivamente l'episodio iniziale. I successivi contenuti di The Walking Dead: Michonne e The Walking Dead: A New Frontier risultavano invece vincolati al possesso dei relativi Season Pass. Una circostanza insolita, visto l'annuncio dell'inclusione delle due esperienze complete all'interno del catalogo di PC Game Pass.

In seguito alle segnalazioni ricevute dalla community, Microsoft ha provveduto a rimuovere The Walking Dead: Michonne e The Walking Dead: A New Frontier dal catalogo del servizio. Nel frattempo, sono state avviate delle indagini volte ad accertare le ragioni dell'imprevisto. I giocatori che nel corso del periodo di disponibilità avevano provato i due titoli stanno ora segnalando di aver ricevuto un codice omaggio da parte di Microsoft, come compensazione per i disagi causati dal malfunzionamento delle versioni PC Game Pass.



Nel caso in cui abbiate provato The Walking Dead: Michonne e The Walking Dead: A New Frontier tramite il servizio Microsoft, vi consigliamo dunque di verificare l'eventuale ricezione dell'omaggio.