Da The Walking Dead a Minecraft: i giochi più significativi del decennio secondo EDGE

Il numero 339 di EDGE include uno speciale dedicato ai giochi dell'ultima decade (2010/2019) che hanno lasciato un segno nella cultura pop e nella storia dei videogiochi. Non si tratta di una classifica dei migliori giochi degli ultimi dieci anni e l'unico criterio preso in esame riguardo proprio l'impatto avuto dai singoli titoli.

Tra i giochi citati nello speciale di EDGE troviamo Destiny, DOTA 2, Fortnite, GTA V, Minecraft e The Legend of Zelda Breath of the Wild, solamente per citarne alcuni, l'elenco completo è disponibile di seguito:

I giochi più significativi degli anni 2000

Amnesia The Dark Descent

Broken Age

Dark Souls

Destiny

DOTA 2

Fortnite

Gone Home

GTA V

Minecraft

Spelunky

The Legend of Zelda Breath of the Wild

The Walking Dead

Come già detto non si tratta di una classifica e il semplice elenco risulta poco esaustivo. Ad esempio The Walking Dead ha sdoganato il genere delle avventure a episodi mentre Broken Age è stato citato come primo grande progetto videoludico di successo su Kickstarter. Gone Home ha il merito di aver reso popolare i walking simulator mentre Amensia ha portato gli horror in soggettiva verso una nuova dimensione. GTA V e Minecraft sono invece due dei giochi più venduti in assoluto nella storia dei videogiochi e come tali ritenuti fortemente significativi per la cultura di questo decennio.

Siete d'accordo con la lista stilata da EDGE? Aspettiamo i vostri pareri nello spazio commenti qui sotto.