The Walking Dead Onslaught: Norman Reedus anticipa l'arrivo del nuovo video gameplay

Quest'estate ricca di eventi continua a riservarci sorprese. Durante l'Upload VR Showcase - Summer Edition l'attore Norman Reedus, divenuto celebre tra i videogiocatori anche grazie alla partecipazione Death Stranding, è intervenuto per fornirci un aggiornamento sullo stato dello sviluppo di The Walking Dead Onslaught.

Annunciato più di un anno fa, The Walking Dead Onslaught è un gioco in Realtà Virtuale per Steam VR, PlayStation VR e Oculus basato sulla celebre serie TV di AMC, e non sui fumetti come The Walking Dead Saints & Sinners, gioco già disponibile sul mercato e anch'esso dedicato Realtà Virtuale.

Con il breve filmato condiviso durante lo showcase, Norman Reedus - che nello show interpreta Daryl Dixon - ha annunciato d'aver completato la registrazione delle linee di dialogo del suo personaggio, mostrandoci al contempo la stanza che ha allestito nel seminterrato di casa sua appositamente per le sessioni di doppiaggio. Il suo intervento si conclude con la promessa che il primo video gameplay di The Walking Dead Onslaught verrà pubblicato nel corso di quest'estate.