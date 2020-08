The Walking Dead Onslaught: il nuovo video fissa l'uscita su PC e PS4 con PS VR

Dopo le anticipazioni dell'attore Norman Reedus dall'Upload VR Showcase, gli autori del team Survios confezionano un video di The Walking Dead Onslaught per annunciare la data d'uscita su PS e PS4 del loro ambizioso action in realtà virtuale da fruire su console inforcando il visore PS VR.

Il progetto di Onslaught attinge a piene mani dalla licenza dell'ormai iconica serie TV firmata ABC per catapultare gli appassionati in una dimensione action adventure caratterizzata da un sistema di combattimento viscerale.

All'utente spetterà infatti il compito di abbattere quanti più non-morti possibile con l'ausilio di un arsenale che comprenderà armi da mischia e da fuoco, il tutto immerso in un contesto ludico che farà dell'interazione con l'ambiente il suo punto di forza.

Grazie anche all'adozione di un engine proprietario per la gestione dei danni inferti ai nemici, ogni attacco che andrà a segno produrrà degli effetti "gore" sul corpo degli zombie e, quindi, sulla rosa di animazioni e movimenti che saranno in grado di compiere in base al contesto e alla gravità delle ferite. I giocatori potranno anche afferrare i nemici e pararne gli attacchi per rendere ancora più immersiva la propria esperienza in realtà virtuale.

Senza indugiare oltre, vi informiamo che The Walking Dead Onslaught sarà disponibile dal 29 settembre su PS4 (in esclusiva per i possessori di PS VR) e su PC per gli utenti Steam con visori Oculus o SteamVR (Index e Vive).