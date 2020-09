The Walking Dead Onslaught su PC e PS VR: la zona sicura di Alexandria in immagini e video

Dalle colonne del PS Blog, Andre Abedian del team Survios descrive l'esperienza post-apocalittica di The Walking Dead Onslaught da vivere in Realtà Virtuale su PS4 con PlayStation VR.

Il secondo speciale della settimana dedicata a PS VR, dopo l'annuncio del supporto a Minecraft per PlayStation VR, si concentra perciò sulle attività da svolgere esplorando la zona sicura di Alexandria nel nuovo sparatutto in Realtà Virtuale che si collocherà cronologicamente tra la Stagione 8 e 9 della serie di The Walking Dead.

Grazie alla collaborazione con i produttori della serie AMC, la reinterpretazione videoludica dell'epopea horror vissuta da Rick Grimes e Daryl Dixon fornirà agli appassionati diverse ore di divertimento in una dimensione dinamica con tante missioni e sfide da affrontare.

Il dualismo tra Daryl e Rick produrrà così una rosa particolarmente ampia di attività, con decisioni e azioni che si rifletteranno sul destino di Alexandria e della sua comunità. Sotto il profilo squisitamente ludico, gli utenti dovranno avventurarsi fuori dalla zona sicura per raccogliere risorse come carburante e cibo, per poi estendere il proprio perimetro d'azione con escursioni in aree pericolose per rintracciare superstiti e oggetti specifici. La progressione dell'avventura passerà per un sistema di gestione e potenziamento dell'equipaggiamento, con un'Armeria che darà accesso a migliorie per rendere ancora più efficaci le armi e gli oggetti a propria disposizione tra modifiche prestazionali e innesti come mirini olografici, impugnature verticali e accessori vari.

Il lancio di The Walking Dead Onslaught è previsto per il 29 settembre in edizione digitale e nel mese di ottobre per quella su disco. Il gioco potrà essere fruito solo in Realtà Virtuale, con l'ausilio di PlayStation VR su PS4 o di un visore Oculus, Index o Vive su PC.