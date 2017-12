The Walking Dead di Overkill uscirà nell'autunno del 2018, disponibile un nuovo trailer

Al termine delavviato qualche giorno fa,hanno finalmente annunciato la finestra di lancio di, progetto presentato per la prima volta più di tre anni fa.

Il titolo, che dopo una serie di rinvii era scomparso dalle scene, arriverà su PlayStation 4, Xbox One e PC nel corso dell'autunno del 2018. Per l'occasione, il team ha pubblicato il trailer che potete ammirare in apertura di notizia, nel quale viene presentato il primo dei quattro personaggi giocabili, Aidan, e un filmato di presentazione (visibile in calce).

Overkill’s The Walking Dead è un gioco cooperativo per quattro giocatori ispirato al celebre franchise ed ambientato a Washington D.C. Invoglia fortemente al gioco di squadra, dal momento che ognuno dei quattro protagonisti possiede abilità esclusive e un background unico. L'azione è prevalentemente ravvicinata e i giocatori potranno anche optare per un approccio stealth. Sono presenti, in ogni caso, anche armi da fuoco. Come vi sembra?