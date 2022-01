The Walking Dead Saint & Sinner Chapter 2: Retribution annunciato da Skydance Interactive

Gli sviluppatori di Skydance Interactive e il publisher Skybound Entertainment hanno annunciato lo sviluppo di The Walking Dead Saint & Sinner Chapter 2: Retribution, il sequel del fortunato survival horror per la realtà virtuale uscito nel 2020.

In occasione dell'annuncio il publisher ha sottolineato che il primo capitolo del gioco ha superato quota 60 milioni di dollari di incassi dal lancio. Per quanto riguarda il sequel, The Walking Dead Saint & Sinner Chapter 2: Retribution continuerà sui binari tracciati dalla precedente avventura, continuandone la storia e mettendo i giocatori nei panni di un turista alle prese con gli zombie di New Orleans. Come si legge in una nota che descrive il gioco "durante il percorso i giocatori incontreranno nuovi personaggi e affronteranno minacce inedite mentre faranno scelte strazianti che determineranno il loro destino".

Il boss di Skydance Chris Busse ha dichiarato: "Siamo grati per il continuo supporto della community dei giocatori che hanno contribuito a rendere il gioco il successo che è oggi". Nuovi e maggiori dettagli sul secondo capitolo verranno rilasciati nel corso dell'anno: al momento infatti non è stata annunciata una finestra di lancio e le relative piattaforme di riferimento. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la recensione di The Walking Dead Saint & Sinner, primo capitolo della saga.