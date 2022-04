The Walking Dead Saints & Sinners Chapter 2: motoseghe in azione nel primo trailer

Dopo che Skydance Interactive e Skybound Entertainment hanno annunciato ufficialmente The Walking Dead Saints & Sinners Chapter 2 Retribution, negli scorsi mesi, arriva finalmente l’occasione di vedere in azione il nuovo episodio della serie VR incentrata sull’iconica serie post-apocalittica ideate da Robert Kirkman.

Il Meta Oculus Quest Gaming Showcase è l’occasione per avere un orrorifico e coinvolgente assaggio del nuovo capitolo di Saints & Sinners, che sarà ancora una volta ambientato a New Orleans e che ripartirà da quanto già visto nel precedente episodio. Ancora una volta il giocatore è chiamato a sopravvivere alle orde di zombie che infestano la città in Louisiana ricorrendo ad ogni risorsa a sua disposizione per non soccombere.

Tuttavia, resistere sarà questa volta ancora più difficile: non solo ci saranno meno risorse da trovare, ma le orde di non-morti si sono fatte ancora più numerose e temibili rispetto al passato, ed ogni minimo errore può essere pagato a carissimo prezzo. E come se non bastasse, una nuova minaccia infesta le strade di New Orleans, aumentando così i pericoli da affrontare nel nostro tortuoso cammino.

The Walking Dead Saints & Sinners Chapter 2 Retribution è atteso nel corso del 2022: nessuna data d'uscita più precisa è stata comunicata nel corso dell'evento, pertanto sarà necessario aspettare aggiornamenti più consistenti nei prossimi mesi. Potete nel frattempo rileggere la nostra recensione di The Walking Dead Saints & Sinners, così da ingannare un minimo l'attesa.